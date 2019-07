Migration : Weniger Flüchtlinge im Juni als vor einem Jahr

Schleswig-Holstein hat im Juni deutlich weniger neue Flüchtlinge aufgenommen als im Vorjahresmonat. Dies geht aus dem jüngsten Monatsbericht des Landesamts für Ausländerangelegenheiten hervor. Demnach kamen im Juni 287 Flüchtlinge, im Juni 2018 waren es noch 412 gewesen. Im Vergleich zum Mai kamen aber 58 Flüchtlinge mehr.

von dpa

11. Juli 2019, 14:20 Uhr

In den ersten sechs Monaten des Jahres gelangten insgesamt 1965 Flüchtlinge neu ins Land, nach 2365 im Vorjahreszeitraum. Die meisten stammen aus Iran, Syrien und Afghanistan. In den Landesunterkünften in Neumünster, Boostedt und Rendsburg leben derzeit etwa 1500 Schutzsuchende. Damit ist die Gesamtkapazität zu gut 50 Prozent ausgelastet.