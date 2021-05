Finanzen : Weniger Einnahmen und Kontrollen durch Zoll wegen Corona

Das Corona-Jahr hat auch beim Hamburger Zoll Spuren hinterlassen. So haben die zuständigen Hauptzollämter nicht nur weniger verzollen können - sie hatten teilweise auch weniger zu kontrollieren. Schmuggler und Schwarzarbeiter mussten sich dennoch in Acht nehmen.

Hamburg | Weniger Kontrollen in der Gastronomie, dafür mehr Kontrollen auf Baustellen und in der Logistik: Trotz Corona sind in Hamburg im vergangenen Jahr rund 1300 Unternehmen wegen Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung vom Zoll kontrolliert worden. Das sind nur rund 30 weniger als im Vorjahr, wie das Hauptzollamt Hamburg am Dienstag in Hamburg mitteilte....

