Freizeit : Wenig Sitzmöglichkeiten in Parks: „Bankenkrise“

In Corona-Zeiten gehen viele Hamburger gern spazieren. Doch gerade Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind, vermissen oft eine Parkbank zum Verschnaufen. Die CDU-Bürgerschaftsfraktion sieht die Hansestadt in einer „Bankenkrise“.

Hamburg | In Hamburgs Grün- und Erholungsanlagen gibt es nach Ansicht der CDU-Bürgerschaftsfraktion nicht genug Sitzmöglichkeiten. „Hamburg leidet unter einer akuten Bankenkrise“, erklärte der Fraktionssprecher für Bezirke, André Trepoll. Gerade in den Sommermonaten und in der Zeit von coronabedingten Einschränkungen nutzten viele Bürger die Möglichkeit, in den...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.