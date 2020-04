Krankheiten : Wenig Arbeit für die Polizei: Krankenzahlen fast konstant

Paarweise um die Binnenalster und am Ostseestrand - so hielten sich die Hamburger und Schleswig-Holsteiner zu Ostern an die Corona-Regeln. In den Krankenhäusern veränderte sich die Situation nur wenig und ist nicht angespannt.

12. April 2020

Am sonnigen Ostersonntag waren viele Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein im Freien unterwegs zu einem Spaziergang oder einer kleinen Radtour. Weit überwiegend hielten sie sich dabei an das Abstandsgebot und die weiteren Einschränkungen, die durch den Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus vorgeschrieben sind, teilten die Polizeidienststellen in Hamburg und Schleswig-Holstein mit. Am Ostermontag könnte es etwas kühler werden und das Wetter sich eintrüben.

Die Polizei war mit zusätzlichen Kräften im Einsatz, um den Zugang auf die Nordseeinseln oder nach Fehmarn zu überwachen. Andererseits waren weniger Polizisten zur Verkehrslenkung erforderlich, weil die übliche Oster-Reisewelle ausfiel. Die Straßen waren frei und auch auf den Bahnhöfen waren weniger als halb so viele Reisende unterwegs, wie zu Ostern üblich. Der Flugverkehr für Urlaubsreisende ist ohnehin eingestellt.

In Lübeck und Ostholstein kontrollierte die Polizei am Sonntag 220 Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen und musste davon 30 aus dem Land weisen, weil die Fahrer sich nicht in Schleswig-Holstein aufhalten durften. Die Ausweisung sei von den illegalen Touristen gefasst aufgenommen worden. «Die Menschen haben die Regeln verinnerlicht», sagte eine Polizeisprecherin. «Sie akzeptieren das.» Auf der Strecke nach Sylt kontrollierte die Polizei die Züge nach unberechtigt Einreisenden und ebenso die Fähren zu den Inseln in Dagebüll.

Die Hamburger Polizei überwachte mit Beamten und auch mit ihren Videokameras die Hotspots für Ausflügler an Alster und Elbe und war mit dem Ergebnis zufrieden. «Noch dreht keiner durch», sagte ein Sprecher. Die Menschen seien zu zweit unterwegs und achteten auf den Mindestabstand. Zu nennenswerten Vorkommnissen sei es nicht gekommen.

Die Zahl der infizierten Personen im Norden steigt unterdessen in maßvollem Tempo weiter. In Schleswig-Holstein ist die Zahl der gemeldeten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus auf 2113 gestiegen und lag damit um 44 höher als am Vortag, teilte die Landesregierung am Samstag mit. Am Tag zuvor hatte die Steigerung bei 39 zusätzlichen Fällen gelegen. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich seit der letzten offiziellen Meldung am Samstag von 40 auf 41.

Nach aktuellem Stand befinden sich in Schleswig-Holstein derzeit 151 Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung, acht weniger als noch am Vortag. Wie die Landesregierung unter Berufung auf Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) weiter mitteilte, sind seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein 1200 Menschen genesen. Ob über das lange Oster-Wochenende alle Meldungen von Neuinfektionen korrekt erfasst und verarbeitet werden, ist nicht genau zu sagen. Es könnte nach Ostern zu Korrekturen kommen.

In Hamburg sind 78 weitere Fälle von Infektionen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Damit liege die Zahl der in Hamburg gemeldeten Fälle insgesamt bei 3817, teilte die Gesundheitsbehörde am Sonntag mit. Am Vortag waren es 97 neue Fälle gewesen. Nach den Angaben des RKI sind in Hamburg bislang 56 Menschen nach einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das Institut für Rechtsmedizin hat bei 47 dieser Menschen die Infektion als Todesursache festgestellt. Am Vortag waren es 41.

Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit 260 Hamburgerinnen und Hamburger wegen Covid-19 in stationärer Behandlung, drei mehr als am Vortag. Davon werden 89 Personen intensivmedizinisch betreut, das ist eine weniger. Über Ostern veröffentlichen die Behörden keine Zahlen der Genesenen. Auch die Angaben zu den Neuinfektionen gelten nur vorläufig, da es bei der Erfassung und Aufbereitung der Daten zu Verzögerungen kommen kann.