Unfälle : Wendemanöver auf Verkehrsachse: Zwei Schwerverletzte

von dpa

18. März 2018, 11:59 Uhr

Bei einem verbotenen Wendemanöver auf einer Verkehrsachse in Hamburg-Eimsbüttel sind zwei Autos verunglückt und zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein zunächst stehender Wagen sei am Samstagabend auf der dreispurigen Fruchtallee stadteinwärts angefahren und habe versucht, zu wenden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Ein Auto fuhr auf einer anderen Fahrspur hinter dem plötzlich wendenden Fahrzeug. Es sei in das wendende Fahrzeug hineingefahren und dann gegen einen abgestellten Wagen auf einem Parkstreifen geprallt. Der Fahrer des wendenden Fahrzeugs und der Beifahrer des von hinten kommenden Autos seien schwer verletzt ins Universitätsklinikum Eppendorf gebracht worden. Zwei weitere Insassen in den Autos wurden leicht verletzt.