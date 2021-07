Notfälle : Weltkriegsbombe in Hamburg entschärft

Immer wieder werden in Hamburg Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Liegen sie in einem Wohngebiet, müssen viele Menschen in Sicherheit gebracht werden - so auch im dicht besiedelten Ottensen.

Hamburg | Für die Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg mussten am Mittwoch in Hamburg-Altona Tausende Menschen ihre Wohnungen verlassen. Der Blindgänger war am Vormittag im Stadtteil Ottensen bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden. Erst am Abend gab die Feuerwehr Entwarnung: Die Bombe sei erfolgreich entschärft worden. Alle Evakuierungs- u...

