Soziales : Weltkongress der Rotarier in Hamburg geht zu Ende

Mit einer unterhaltsamen Abschlussveranstaltung für Mitglieder geht heute das internationale Jahrestreffen der Rotary-Clubs zu Ende. Fünf Tage lang hatten sich etwa 25 000 Rotarier aus mehr als 170 Ländern in Hamburg getroffen. Wichtigstes Ziel war dabei der Austausch und Gespräche über bestehende und geplante Wohltätigkeitsprojekte. Mehrere hundert dieser Art haben die Mitglieder in etwa 200 Ländern und Regionen der Welt ins Leben gerufen. Das bekannteste ist der Kampf gegen Kinderlähmung. Rotary will dabei helfen, die Krankheit durch Impfungen auszurotten.

von dpa

05. Juni 2019, 02:58 Uhr

Etwa 35 000 Clubs mit rund 1,2 Millionen Mitgliedern gibt es weltweit. In Deutschland sind es etwa 1100 Clubs mit rund 56 000 Mitgliedern, die meist Führungskräfte sind.