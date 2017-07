Schifffahrt : Weltgrößtes Containerschiff legt in deutschem Hafen an

Das größte Containerschiff der Welt wird am Sonntag erstmals in einem deutschen Hafen erwartet. Die MV «OOCL Hong Kong» soll heute im Wilhelmshavener JadeWeserPort anlegen. Mit 21 413 Stellplätzen für Standardcontainer (TEU) und 400 Metern Länge führt der Frachter derzeit die Rekordliste der weltweit größten Schiffe an. Der Neubau der Samsung-Werft in Südkorea hat auf seiner Jungfernfahrt bereits Felixstowe (Großbritannien) und Danzig (Polen) hinter sich. Wieviele Container in Deutschlands einzigem Tiefwasserhafen gelöscht werden, gaben Reederei OOCL und Terminal-Betreiber Eurogate nicht bekannt.