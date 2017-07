G20 : «Welcome to Hell»: Abschlusskundgebung nahe Messe genehmigt

Die Hamburger Polizei hat die Abschlusskundgebung der Anti-G20-Demonstration «Welcome to Hell» am Donnerstag in unmittelbarer Nähe der Messehallen genehmigt. Dort treffen sich ab Freitag die Staats- und Regierungschef der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Eine Polizeisprecherin bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch, dass eine entsprechende Anmeldung für die Kreuzung Sievekingplatz/Holstenglacis/Glacischaussee genehmigt worden sei. Die Versammlungsbehörde habe die Anmeldebestätigung am Dienstagabend ohne jegliche Einschränkung erteilt, sagte Andreas Blechschmidt vom linksautonomen Kulturzentrum «Rote Flora».