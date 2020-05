Schulen : Weitere Schüler in Hamburg dürfen wieder zum Unterricht

Rückkehr an die Schulen: Heute begann wieder für mehr Klassen der Unterricht an den Hamburger Schulen. An den Grundschulen kehrten die Viertklässler zurück - fast alle wurden von ihren Eltern gebracht, wie ein Schulleiter berichtet.

04. Mai 2020, 09:14 Uhr

Es herrscht wieder ein wenig mehr Trubel an den Hamburger Schulen. Am Montag haben die Schulen in Hamburg für weitere Klassen geöffnet. Mädchen und Jungen der 4. Klassen können nun wieder an den Grundschulen am Unterricht teilnehmen. Auch die Klassenstufen 6 und 11 der Gymnasien sowie die Klassenstufe 12 der Stadtteilschulen durften am Montag zurückkehren. Für Schüler der Abschlussklassen hatte bereits Anfang vergangener Woche die Schule nach wochenlangem coronabedingtem Fernunterricht wieder begonnen.

An der Goldbek-Schule in Hamburg-Winterhude kamen am Montagmorgen fast alle Kinder zusammen mit ihren Eltern für ihren ersten Schultag seit Wochen an, wie Schulleiter Martin Meisenburg der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Kinder seien aufgeregt, aber auch sehr vorsichtig gewesen. Um das Risiko einer Ansteckung zu verringern, sind die vier vierten Klassen an der Schule aufgeteilt worden. Eine Gruppe begann heute, die andere folgt am Dienstag. Und auch heute wurde der Beginn der Schule entzerrt, zwei Klassen begannen um 8.00 Uhr, zwei um 8.30 Uhr, wie der Schulleiter sagte. An der Schule werden 360 Kinder unterrichtet, etwa 10 waren in der Notbetreuung.

Schulsenator Ties Rabe (SPD) sagte im «Hamburger Abendblatt» (Montagausgabe), die Schulen hätten unterschiedliche Modelle entwickelt, um die Anforderungen zu erfüllen, dass die Kinder nur in kleinen Gruppen von höchstens 15 Schülern und abwechselnd unterrichtet werden. Die einen Schulen machten es so, dass eine Gruppe montags und dienstags, die andere donnerstags und freitags in der Schule ist. Am Mittwoch werde abwechselnd eine der beiden Gruppen unterrichtet.

Die Abstandsregeln ließen sich in den Klassenräumen gut einhalten, aber in den Pausen und auf den Fluren sei das schwieriger. «Hier braucht es kluge Regeln und gestaffelte Zeiten», sagte der Senator. Ein zweites Problem sei, dass ältere Schulen zum Teil sehr kleine Klassenräume hätten.