Kriminalität : Weitere Leiche entdeckt: Mann soll Mutter getötet haben

Die Polizei wird zu einer Wohnung in Bramfeld gerufen. Dort entdecken die Beamten zunächst die Leiche einer 53-Jährigen und nehmen ihren 28-jährigen Sohn fest. Später entdecken sie noch eine Leiche.

Hamburg | Ein 28-Jähriger soll in Hamburg seine Mutter und eine weitere, bislang noch nicht identifizierte Person getötet haben. Der Mann wurde am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Bramfelder Chaussee festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte....

