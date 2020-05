Regierung : Weitere Corona-Lockerungen treten im Norden in Kraft

Handel, Gottesdienste, Kontakte: In Schleswig-Holstein werden weitere Lockerungen von Corona-Maßnahmen wirksam. Nun dürfen auch große Geschäfte wieder öffnen. Die Erwartungen des Handels daran sind aber begrenzt.

09. Mai 2020, 08:26 Uhr

Von Sonnabend an dürfen in Schleswig-Holstein unabhängig von ihrer Größe alle Geschäfte wieder öffnen. Die bisherige Flächenbegrenzung auf 800 Quadratmeter fällt weg. Gelockert werden auch die Kontaktbeschränkungen, die im Zuge der Corona-Krise verfügt wurden: Jetzt dürfen sich auch Menschen aus zwei Haushalten treffen, privat und in der Öffentlichkeit. Bisher war das strikter geregelt: «Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur allein, in Begleitung von im selben Haushalt lebenden Personen und einer weiteren Person gestattet.»

Vorübergehend tritt die Regelung in Kraft, dass bei Gottesdiensten je Teilnehmer eine Fläche von zehn Quadratmetern zur Verfügung stehen muss. Bisher waren 15 Quadratmeter vorgegeben. Dagegen hatte es harsche Kritik aus Kirchen und Politik gegeben. Zum 18. Mai wird es noch einmal eine Änderung geben. Dann wird nur noch ein Abstand von 1,5 Metern zum nächsten Besucher verlangt. Auch für Besucher von Museen, Galerien, Gedenkstätten und Ausstellungen wird die Flächenvorgabe zum Sonnabend von 15 auf 10 Quadratmeter gesenkt.

Der Handelsverband Nord rechnet nach der Öffnung der größeren Geschäfte nicht mit einer gravierenden Belebung. «Ich erwarte keine großen Umsatzsteigerungen», sagte Geschäftsführerin Mareike Petersen der Deutschen Presse-Agentur. «Aber natürlich freuen wir uns, dass die Händler wieder alles anbieten können.»

Die Wiedereröffnung zunächst der kleineren Läden hat Petersen zufolge dazu geführt, dass die Händler insgesamt etwa 40 bis 50 Prozent ihres Vorjahresumsatzes erzielten. Dies sei aber sehr branchenabhängig. Während es bei Baumärkten gut gelaufen sei, hätten Textil- und Schuhgeschäfte enorm zu kämpfen. Auch in den Regionen sei es unterschiedlich. «In Tourismusorten lief es extrem schlecht.» Die Maskenpflicht führt nach Petersens Beobachtung dazu, dass viele Kunden ganz gezielt einkaufen und sich nicht so sehr im Geschäft auch nach anderen Dingen umsehen.