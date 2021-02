Atom : Weiter Streit um AKW-Bauschutt auf Lübecker Deponie

Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht hat in der Lübecker Bürgerschaft seine umstrittene Anordnung verteidigt, nicht-strahlenden Bauschutt vom Atomkraftwerk (AKW) Brunsbüttel auf einer Deponie im Stadtgebiet zu entsorgen.

Lübeck | Er sei sich sicher, dass das Material genau so sicher entsorgt werden könne, wie jeder andere nicht gesundheitsschädliche Müll auch, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag. Der Vorsitzende der SPD-Fraktion in der Bürgerschaft, Peter Petereit, bekrä...

