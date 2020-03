Krankheiten : Weiter Notbetreuung in Schleswig-Holsteins Kitas

In Schleswig-Holsteins Kitas wird es bis zum 19. April eine Notbetreuung für Kinder geben. Das Kabinett beschloss am Donnerstag, die ursprünglich nur bis Freitag laufende Regelung zu verlängern. «Eltern beispielsweise aus dem Gesundheits- oder Pflegebereich müssen sich darauf verlassen können, dass sie ihrer Tätigkeit nachgehen können, auch wenn keine andere Betreuungsmöglichkeit ihrer Kinder besteht», sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP).

Avatar_shz von dpa

19. März 2020, 19:01 Uhr

Zuvor war bereits bekanntgeworden, dass die Notbetreuung in Schulen ebenfalls bis in die Osterferien verlängert wird. «So schaffen wir bis zum Ende der Osterferien Planungssicherheit für diejenigen, die in dieser schwierigen Zeit jeden Tag für uns im Einsatz sind», sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU).

Die Angebote können Eltern in Anspruch nehmen, wenn ein Elternteil in einer Gesundheits- oder Pflegeeinrichtung oder einem ambulanten Pflegedienst arbeitet. Für die anderen Bereiche der kritischen Infrastruktur wie beispielsweise den Energiesektor, den Ernährungsbereich oder den öffentlichen Nahverkehr gilt weiter: Kinder werden betreut, wenn beide Elternteile beziehungsweise Alleinerziehende keine Alternativbetreuung ihrer Kinder organisieren können.

Außerdem beschloss das Kabinett, Ausnahmen vom Arbeitszeitgesetz zuzulassen. «Es kann leider nicht vermieden werden, den gesunden Beschäftigten noch mehr Arbeit abzuverlangen», sagte Garg.