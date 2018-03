Kriminalität : «Weißer Ring»-Skandal: Verantwortliche vor Ausschuss

von dpa

23. März 2018, 01:30 Uhr

Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) und Polizeivertreter wollen sich heute in Kiel zur Affäre um die Kriminalitätsopfer-Hilfeorgansiation «Weißer Ring» äußern. Die SPD hat eine Sondersitzung des Innen- und Rechtsausschusses des Landtags beantragt. Etwa ein Dutzend Frauen haben dem ehemaligen Leiter der Lübecker Außenstelle des «Weißen Rings» vorgeworfen, sie sexuell belästigt zu haben. Der ehemalige Kommissar bestreitet die Vorwürfe und hat seinerseits Strafanzeige wegen übler Nachrede gestellt. In Schleswig-Holstein ist die Spitze des Landesverbands des «Weißen Rings» zurückgetreten. Der Bundesvorstand kündigte eine Satzungsänderung an, um in Notfällen künftig Mitarbeiter vor Ort suspendieren zu können. Weibliche Opfer von Sexualdelikten sollten in Zukunft beim ersten Gespräch generell nur von Frauen betreut werden.