Bürgerschaft : Weinberg: CDU-Spitze ist Hilfe im Wahlkampf

Hamburgs CDU-Spitzenkandidat Marcus Weinberg hat die Klausur des Bundesvorstands der Partei in Hamburg zu einem Nadelstich gegen die SPD genutzt. «Im Gegensatz zu anderen Parteien freuen wir uns, wenn die Bundesspitze in die eigene Stadt kommt», sagte Weinberg am Samstag. Für einen wahlkämpfenden Landesverband sei das immer eine Unterstützung, jedenfalls bei der CDU. «Fragen Sie die SPD, was die mit ihren Bundesvorsitzenden gerade macht - das ist nicht unser Stil», stichelte Weinberg weiter.

18. Januar 2020, 13:00 Uhr

Die Hamburger SPD plant keine Veranstaltung vor der Bürgerschaftswahl am 23. Februar mit ihren neuen Bundesvorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte dazu erklärt, bei der Planung des Wahlkampfs sei noch gar nicht klar gewesen, welches Duo die SPD-Führung übernehmen werden. Er hatte zudem die Eigenständigkeit der Hamburger SPD betont.