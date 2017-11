Brauchtum : Weihnachtsmärkte starten bei Schmuddelwetter

«Ho Ho Ho»: Bei nasskaltem Schmuddelwetter sind am Montag die Weihnachtsmärkte in Hamburg gestartet. Allein zu Hamburgs größtem Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt werden mehr als drei Millionen Menschen erwartet. Insgesamt 80 Händler, Schausteller, Kunsthandwerker und Marktkaufleute wollen auch in diesem Jahr wieder die Vorfreude auf Weihnachten wecken. Eine Ausstellungsfläche widmet sich Hamburgs Partnerstadt St. Petersburg.