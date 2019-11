Brauchtum : Weihnachtsmärkte öffnen ihre Türen

Weihnachtsduft, Lichtermeer und Adventsmusik - in Hamburg starten heute traditionell die meisten Weihnachtsmärkte in die diesjährige Saison. Am Jungfernstieg locken dann bunte Märchenschiffe am Alsteranleger, ein fast 100 Jahre altes Riesenrad und tausend kleine Glühlampen zum Weihnachtsmarkt «Weißer Zauber». Nur wenige Meter weiter vor dem Rathaus öffnet der historische Weihnachtsmarkt am Vormittag erstmals in dieser Saison seine Türen - in diesem Jahr allerdings ausnahmsweise ohne fliegenden Weihnachtsmann. Und am Gänsemarkt startet ein märchenhaftes Dorf aus Lebkuchenhäuschen in die Vorweihnachtszeit.

Avatar_shz von dpa

25. November 2019, 01:25 Uhr

An Hamburgs ältester Kirche, St. Petri, kann man durch einen kleinen Winterwald aus 250 Tannen wandern. Außerdem gibt es einen Weihnachtsmarkt auf der Fleetinsel mit maritimer Note und historischen Segelschiffen, den schwul-lesbischen Weihnachtsmarkt «Winter Pride» mit eigener Showbühne in St. Georg, in der Hafencity kann der Winterzauber auch auf einer Eisbahn genossen werden. Zudem warten in den Stadtteilen zahlreiche Weihnachtsmärkte mit Glühwein, Leckereien und Kunsthandwerk auf Besucher.