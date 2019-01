Brände : Weihnachtsbaum setzt Wohnung in Brand: Frau schwer verletzt

von dpa

13. Januar 2019, 09:57 Uhr

Eine Frau ist bei einem Wohnungsbrand in Hamburg-Lohbrügge schwer verletzt worden. Das Feuer wurde am späten Samstagabend vermutlich durch einen brennenden Weihnachtsbaum ausgelöst, wie ein Feuerwehrsprecher am Sonntag mitteilte. Die 76 Jahre alte Bewohnerin habe Brandverletzungen an den Händen sowie im Gesicht erlitten und werde in einer Klinik behandelt. Laut Feuerwehrangaben hatte zuvor ein Nachbar die Einsatzkräfte gerufen, weil er verdächtige Geräusche aus der Wohnung gehört hatte.