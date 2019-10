Fußball : Weiche Flensburg nur 1:1 bei Favoritenschreck Altona 93

Auch nach dem 13. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nord steht der VfB Lübeck an der Tabellenspitze. Das Team von Trainer Rolf Landerl gewann das Spitzenspiel gegen den Nachwuchs von Werder Bremen mit 2:1. Nach dem frühen Rückstand drehten Patrick Hobsch und Thommy Grupe mit ihren Treffern die Partie vor 3049 Zuschauern an der Lohmühle.

Avatar_shz von dpa

06. Oktober 2019, 16:56 Uhr

Verfolger SC Weiche Flensburg kam beim Favoritenschreck Altona 93 nicht über ein 1:1 hinaus. Marcel Lück hatte die Hausherren in Führung geschossen, Torge Paetow rettete wenigstens einen Punkt. Es hätten durchaus drei werden können, doch Jovan Vidovic scheiterte mit einem Foulelfmeter an AFC-Torwart Tobias Grubba (62.). So rückte die zweite Mannschaft von Holstein Kiel näher an Flensburg heran: Die «Jungstörche» gewannen das Zweitliga-Nachwuchsduell beim FC St. Pauli dank des neunten Saisontreffers von Laurynas Kulikas mit 1:0.

Ebenfalls einen 1:0-Auswärtserfolg feierte Eintracht Norderstedt beim TSV Havelse. In der Schlussminute erzielte Evans Nyarko das entscheidende Tor. Dagegen kassierte Schlusslicht Heider SV gegen Meister VfL Wolfsburg II mit 0:5 erneut eine deutliche Niederlage. Die Partie zwischen Hannover 96 II und der zweiten Mannschaft des Hamburger SV wurde wegen der schlechten Platzverhältnisse abgesagt.