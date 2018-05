Fußball : Weiche Flensburg holt den Titel in der Regionalliga Nord

Der SC Weiche Flensburg ist Meister der Fußball-Regionalliga Nord. Den Norddeutschen reichte am Mittwochabend ein 1:1 im Nachholspiel beim TSV Havelse zum Titelgewinn. Um den Aufstieg in die 3. Liga zu schaffen, muss sich der SC Weiche aber noch in der Relegation gegen Energie Cottbus durchsetzen. Das Hinspiel findet am 24. Mai im Kieler Holstein-Stadion statt, das Rückspiel am 27. Mai in Cottbus.

von dpa

16. Mai 2018, 21:29 Uhr

Rene Guder erzielte die Führung für die Fördestädter, die sich keine Niederlage erlauben durften, weil sie dann bei Punktgleichheit die schlechtere Tordifferenz gegenüber der zweiten Mannschaft des Hamburger SV gehabt hätten.

Drittbester Nord-Club wurde der VfB Lübeck als Tabellenvierter, der zum Abschluss gegen den VfL Wolfsburg II zu einem 3:2-Erfolg kam, den Gary Noel, Gökay Isitan und Tim Weissmann herausschossen. Der FC St. Pauli II schloss die Saison nach dem 3:2 gegen den SSV Jeddeloh als Sechster ab. Christian Viet, Rudolf Gonzales Vass und Sirlord Conteh trafen. Eintracht Norderstedt kam gegen den BSV Rehden durch zwei Treffer von Felix Drinkuth zu einem 2:2 und landete auf Rang neun.

Aus der Liga verabschieden müssen sich die beiden Schlusslichter Altona 93 und Eutin 08. Im direkten Duell kamen die Hamburger nach einem 1:3-Pausenrückstand noch zu einem 4:3. Herausragender Akteur war Marco Schultz, dem drei Treffer gelangen, ehe William Wachowski vor 744 Zuschauern der Siegtreffer gelang. Für Eutin verwandelte Sönke Meyer einen Handelfmeter, außerdem trafen Florian Ziehmer und Kevin Wölk.