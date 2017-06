Fußball : Wehmeyer wird 65: aber noch ist nicht Schluss beim HSV

Bernd Wehmeyer hat eine stressige Zeit hinter sich. Der Clubmanager des Hamburger SV litt enorm unter dem monatelang währenden Abstiegskampf seines Vereins. Nach der großen Anspannung ging es für ihn über Pfingsten in den Familienurlaub - auch, um am Dienstag seinen 65. Geburtstag in südlichen Gefilden zu feiern. «Ich wäre lieber 45», sagt «Fummel», wie er liebevoll genannt wird.