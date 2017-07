Agrar : Wegen Wetter: Kein früher Start der Getreideernte im Norden

Der kühle und nasse Sommer hat die Hoffnung der Bauern in Schleswig-Holstein auf einen frühen Ernte-Beginn zunichte gemacht. «Das Wetter spricht eher für einen normalen Start der Getreideernte», sagte am Montag die Sprecherin der Landwirtschaftskammer, Daniela Rixen. Die Getreideernte finde im nördlichsten Bundesland in der Regel zwei bis drei Wochen später statt als im Süden der Republik.