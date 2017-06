Verkehr : Wegen G20: Condor verlegt Flüge nach Hannover

Die Fluggesellschaft Condor hat während des G20-Gipfels in Hamburg Flüge nach Hannover verlegt. Sie begründet die Verlagerung von jeweils drei An- und Abflügen nach Niedersachsen mit dem höheren Verkehrsaufkommen am Hamburger Flughafen durch die An- und Abreise der Staats- und Regierungschefs und dadurch zu «erwartende Unregelmäßigkeiten». Für die betroffenen Fluggäste stehe ein kostenloser Bustransport bereit, teilt die Gesellschaft auf ihrer Website mit. Alle weiteren An- und Abflüge würden wie geplant abgewickelt.