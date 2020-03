Krankheiten : Wegen Coronavirus: Straßenverkauf von Hinz&Kunzt eingestellt

Das Hamburger Straßenmagazin Hinz&Kunzt stellt angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus den Zeitungsvertrieb ein. Die meisten Verkäufer gehören zur Risikogruppe und sollen so vor einer Ansteckung geschützt werden, wie der gemeinnützige Verlag am Donnerstag mitteilte. In den vergangenen Tagen seien die Magazine von den Wohnungs- und Obdachlosen nur noch durchs Fenster verkauft worden. «Das können wir nicht mehr verantworten», sagte der Geschäftsführer Jörn Sturm. Die April-Ausgabe soll deshalb nur online zu lesen sein. An einer Methode, wie die Zeitungsverkäufer an den Spenden für das Magazin beteiligt werden können, werde gearbeitet, erklärte Sturm.

Avatar_shz von dpa

19. März 2020, 19:10 Uhr

Der politische Sprecher von Hinz&Kunzt, Stephan Karrenbauer, forderte zudem die Sicherstellung der medizinischen Versorgung für alle Obdach- und Wohnungslosen in Hamburg und auf die Stadt verteilte Unterkunftsplätze, um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten. Die Sozialarbeiter von Hinz&Kunzt blieben zudem telefonisch ansprechbar.