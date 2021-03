Triathlon : Wegen Corona: Ironman Hamburg auf 29. August verlegt

Der Ironman Hamburg wird wegen der andauernden Corona-Pandemie verschoben.

Liederbach am Taunus | Die Veranstalter teilten am Dienstag mit, dass das Rennen über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen am 29. August statt wie geplant am 6. Juni gestartet wird. „Wir sind uns bewusst, dass die Verschiebung des Rennens vielleicht nicht die Nachricht ist, die ihr euch erhofft hattet. Wir glauben jedoch, dass ein...

