Wetter : Wechselhaftes Wetter mit Schneeregen im Norden

Sonne und Wolken wechseln sich in den kommenden Tagen in Hamburg und Schleswig-Holstein immer wieder ab.

Hamburg | Am Mittwoch bleibt es zunächst neblig und bedeckt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Mittags lockert es dann etwas auf und die Sonne zeigt sich. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen fünf Grad an der dänischen Grenze und 13 Grad in Hamburg. Der Donnerstag startet bewölkt mit leichtem Sprühregen. Es werden Temperaturen um die fünf Grad erre...

