Wetter : Wechselhaftes Wetter in Schleswig-Holstein und Hamburg

Im Norden ist es am Dienstag wechselhaft.

Kiel | Bei Temperaturen um 27 Grad zieht von Süden her zunehmend feuchtere Luft auf. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann es an der Nordseeküste dann zu Schauern und kräftigen Gewittern kommen. In der Nacht zum Mittwoch wird es bis zu 19 Grad warm. Am Mittwoch weiten sich Schauer und Gewitter in Schleswig-Holstein und Hamburg aus. ...

