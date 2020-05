Wetter : Wechselhaftes Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein

Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein wird wechselhaft bei kühlen Temperaturen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zieht ein Schauerband im Laufe des Vormittags über das Land. Ab Mittag wird es zunehmend wieder trocken mit Aufheiterungen. Die Höchsttemperaturen liegen bei maximal 11 Grad in Hamburg und 12 Grad auf den Nordfriesischen Inseln.

Avatar_shz von dpa

13. Mai 2020, 07:10 Uhr

In der Nacht zum Donnerstag klart es auf. Die Temperaturen fallen dem Wetterdienst zufolge im Binnenland auf -1 bis 2 Grad, an der Küste auf 3 Grad. Verbreitet gibt es passend zu den Eisheiligen Frost in Bodennähe. Am Donnerstag wird das Wetter bestimmt von einem freundlichen Wechsel zwischen Sonne und Wolken. Die Temperaturen bleiben ähnlich bei 11 bis 13 Grad.