Wetter : Wechselhaftes Osterwetter in Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein können sich auf ein überwiegend trockenes Osterwochenende freuen.

Hamburg | Nur am Karfreitag ist vereinzelter Regen nicht auszuschließen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte. Der Gründonnerstag beginnt bewölkt bei Höchsttemperaturen zwischen 12 Grad an der dänischen Grenze und bis zu 17 Grad im Hamburger Raum. Der Wind frischt auf, im Tagesverlauf zeigt sich aber auch die Sonne. ...

