Fußball : Wechsel von HSV-Profi Ekdal zu Sampdoria Genua perfekt

Der Wechsel des Mittelfeldspielers Albin Ekdal vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV zum italienischen Erstligisten Sampdoria Genua ist perfekt. Das teilte der HSV am Dienstag mit. In Genua soll er einen Dreijahresvertrag erhalten. Seine Ablösesumme wird auf 2,2 bis 2,5 Millionen Euro taxiert. Der 29 Jahre alte Schwede hat für den HSV drei Jahre gespielt.

von dpa

16. August 2018, 10:23 Uhr

Bereits vor seinem Engagement in Hamburg war er in Italien aktiv. Der Nationalspieler stand bei Cagliaro Calcio, Juventus Turin, FC Bologna und AS Siena unter Vertrag. Beim HSV konnte er oftmals wegen Verletzungen nicht eingesetzt werden. Von 102 möglichen Spielen bestritt er 54. «Ich hatte insgesamt eine fantastische, wenn auch manchmal schwierige Zeit beim HSV. Für mich persönlich lief es in den drei Jahren leider nicht immer so, wie ich es mir erhofft hatte», sagte Ekdal. Er bedankte sich bei den «unglaublichen HSV-Fans».