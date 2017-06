Fußball : Wechsel von FCK-Torhüter Pollersbeck nach Hamburg perfekt

Kaiserslautern (dpa/lrs) - U21-Nationaltorhüter Julian Pollersbeck verlässt wie erwartet den Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern und wechselt in die Bundesliga zum Hamburger SV. Beide Vereine bestätigten am Sonntag den Transfer des 22-Jährigen, der an der Elbe einen Vierjahresvertrag bis 2021 erhält. Über die Ablöse für Pollersbeck, der momentan mit der deutschen U21-Auswahl bei der Europameisterschaft in Polen weilt und dort am Dienstag das Halbfinale gegen England bestreitet, wurde Stillschweigen vereinbart.