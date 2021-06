Theater : Wechsel im Leitungsteam am Hamburger Schauspielhaus

Wechsel im Leitungsteam am Hamburger Schauspielhaus: Zum Ende der Spielzeit verabschieden sich zwei langjährige Leitungsmitglieder aus dem Team von Intendantin Karin Beier.

Hamburg | Rita Thiele, vormals auch Dramaturgin am Burgtheater Wien und am Berliner Ensemble, beendet zur Spielzeit 2021/22 „nach fünfzehn Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit in großer Freundschaft ihr Engagement bei Karin Beier“, wie das Theater am Montag mitteilte. Sie werde in Zukunft als freie Dramaturgin arbeiten. Ihre Nachfolgerin wird Beate Heine, die an...

