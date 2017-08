Verkehr : Wasserrohrbruch: Verkehr rollt wieder, Wasser beseitigt

Nach einem Wasserrohrbruch in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs am Dienstagmittag, rollt der Verkehr wieder. Wasser drang am Mittag in die Station Steinstraße ein, der U-Bahnverkehr auf der Linie 1 wurde unterbrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr räumten einen in der Station haltenden Zug und brachten die Passagiere ins Freie, wie ein Sprecher sagte. Zwischen Jungfernstieg und Hauptbahnhof-Süd fuhren rund zweieinhalb Stunden lang keine Züge, wie die Hamburger Hochbahn per Kurznachrichtendienst Twitter bekanntgab.