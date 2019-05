Schifffahrt : Wassereinbruch in Kutter - Fischer aus Seenot gerettet

Seenotretter und die Marine haben einen Fischkutter auf der Nordsee vor dem Sinken bewahrt. Die beiden Fischer auf der 18 Meter langen «Stella Polaris» aus Büsum (Schleswig-Holstein) blieben unverletzt. Das berichteten die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) und die Wasserschutzpolizei Oldenburg am Mittwoch. Der Kutter war am Dienstagabend auf der Neuen-Weser-Nord-Reede nördlich der Insel Wangerooge mit einem vor Anker liegenden maltesischen Frachtschiff kollidiert. Daraufhin drang Wasser in den Maschinenraum ein. Der Frachter aus Malta wurde nicht beschädigt.

von dpa

08. Mai 2019, 15:13 Uhr

Nachdem die Fischer einen Notruf abgesetzt hatten, war als erstes eine Fregatte der Bundesmarine vor Ort, die sich in der Nähe befunden hatte. Besatzungsmitglieder kamen an Bord des Kutters und halfen bei der Leckbekämpfung. Der Seenotrettungskreuzer «Hermann Marwede» aus Helgoland schleppte den Kutter schließlich in Begleitung weiterer Schiffe langsam nach Wilhelmshaven. Vorsorglich wurde im Hafen eine Ölsperre um den Kutter ausgelegt. Ein Schadstoffaustritt sei aber nicht festgestellt worden, hieß es. Die Wasserschutzpolizei Oldenburg übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache.