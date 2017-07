G20 : Warnung vor Gewalt bei Protesten gegen G20-Gipfel

Bei den Protesten gegen den G20-Gipfel könnte es nach Ansicht des Berliner Politikwissenschaftlers Klaus Schroeder zu schweren Ausschreitungen von Linksextremisten kommen. Für Gruppen aus dem linken Spektrum sei das Regierungstreffen in Hamburg «das Ereignis des Jahres». Es gebe keine prinzipielle Distanzierung von Gewalt. «Auf jeden Fall wollen sie es den Herrschenden mal richtig zeigen», sagte der Schroeder in einem dpa-Interview. «Wenn die Sicherheitskräfte nicht hundertprozentig aufpassen, kann es zu Auseinandersetzungen wie beim G8-Gipfel in Heiligendamm kommen.»