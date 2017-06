Tarife : Warnstreiks bei Versicherungen nun auch im Norden

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Im Tarifkonflikt in der privaten Versicherungswirtschaft sind heute nun auch Beschäftigte im Norden zu Warnstreiks aufgerufen. In Hamburg erwartet die Gewerkschaft Verdi etwa 1000 Teilnehmer an einer Kundgebung am Vormittag. In Kiel werden einige hundert Menschen in der Innenstadt zu einer Demonstration erwartet. Die Aktionen begleiten die dritte Verhandlungsrunde, die in Hamburg stattfindet. Warnstreiks gab es seit voriger Woche bereits in mehreren anderen Bundesländern. Verdi fordert für die rund 170 000 Beschäftigten der Branche 4,5 Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber haben in drei Schritten bis November 2019 Anhebungen um 1,1 Prozent, 1 Prozent und 0,9 Prozent angeboten.

von dpa

erstellt am 02.Jun.2017 | 00:10 Uhr