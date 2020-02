Tarife : Warnstreik von Pflegern und Ärzten am Uni-Klinikum

Avatar_shz von dpa

04. Februar 2020, 02:53 Uhr

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein wird auch heute von Arbeitsniederlegungen betroffen sein. Diesmal sind nicht nur die Pflegekräfte zum Warnstreik aufgerufen, sondern für einen Tag auch etwa 1600 Ärzte. Beide Berufsgruppen verlangen deutliche Entlastungen durch mehr Personal. Der Marburger Bund fordert für die Ärzte eine verlässliche Dienstplangestaltung, eine Begrenzung der Bereitschaftsdienste und eine Gehaltserhöhung von sechs Prozent. Anlass für den Warnstreik-Aufruf an die Ärzte ist die Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit den Ländern. Zur Teilnahme an einer zentralen Kundgebung in Hannover haben sich laut Marburger Bund 250 UKSH-Mediziner angemeldet.