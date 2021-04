Demonstrationen : Warnstreik der Servicemitarbeiter am UKSH hat begonnen

Servicemitarbeiter der Service Stern Nord (SSN) am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) sind am Mittwochmorgen in einen 48 Stunden langen Warnstreik getreten.

Kiel | Rund 800 Mitarbeiter an den beiden Standorten Kiel und Lübeck hätten sich zum Arbeitskampf gemeldet, sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft der Servicemitarbeiter (GDS), Steffen Beckmann. Betroffen seien unter anderem die Bereiche Hauswirtschaft, Verpflegung und Logistik. Am Vormittag waren an den beiden Klinikstandorten Demonstrationszüge geplant....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.