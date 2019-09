Tarife : Warnstreik der Gebäudereiniger an der Europa-Uni Flensburg

Ungeleerte Mülleimer und nicht geputzte Toiletten: An der Uni Flensburg sind die Reinigungskräfte im Tarifstreit der Reinigungsbranche in einen Warnstreik getreten.

Avatar_shz von dpa

25. September 2019, 13:41 Uhr

Im Tarifstreit der Gebäudereiniger haben rund 150 Gebäudereiniger und Unterstützer am Mittwoch an der Europa-Universität Flensburg die Arbeit niedergelegt. Zu dem Warnstreik hat die Gewerkschaft IG Bau aufgerufen. In den betroffenen Gebäuden werde kein Papierkorb geleert, keine Toilette sauber gemacht und kein Fenster geputzt, hieß es.

Nach einer Kundgebung auf dem Campus zogen die Demonstranten durch die Innenstadt und über den Wochenmarkt zum Gewerkschaftshaus, wie der Regionalleiter IG Bau Nord, sagte. Die Aktion in Flensburg ist Teil einer 48-stündigen Warnstreikwelle in der Gebäudereinigungsbranche. Betroffen sind demnach bundesweit ausgewählte Einrichtungen.

Die Gewerkschaft reagiert auf die Kündigung des Rahmentarifvertrags Ende Juli durch die Arbeitgeber der Reinigungsbranche. Mit dem Warnstreik will die IG Bau Druck auf den Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks ausüben. Am 30. September setzen die Tarifparteien ihre Verhandlungen mit ihrer sechsten Runde fort.