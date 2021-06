Tarife : Warnstreik bei H&M Logistik in Hamburg

Rund 70 Mitarbeiter haben sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am Freitagmorgen an einem Warnstreik bei H&M Logistik in Hamburg beteiligt.

Hamburg | Die Aktion bei dem Textilhändler werde am Sonnabend fortgesetzt, sagte ein Sprecher. Die Gewerkschaft möchte nach eigenen Angaben ein besseres Angebot in den Tarifverhandlungen für den Einzelhandel erreichen, nachdem die zweite Runde am Dienstag ergebnislos vertagt worden sei. ...

