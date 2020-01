Tarife : Warnstreik am Uniklinikum Schleswig-Holstein angekündigt

Im Konflikt um eine Entlastung der Pflegekräfte am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) hat die Gewerkschaft Verdi zu einem Warnstreik kommende Woche aufgerufen. Betroffen seien am Montag und Dienstag alle Bereiche des Klinikums in Kiel und Lübeck sowie das Zentrum für integrative Psychiatrie (ZiP), teilte Verdi am Donnerstag mit. Ausgenommen seien die stationären Kinderbetten und die geschlossenen Bereiche des ZiP.

Avatar_shz von dpa

30. Januar 2020, 15:27 Uhr

Verdi verlangt deutlich mehr Personal. Das Klinikum hat angeboten, 182 zusätzliche Pflegekräfte einzustellen. Aus Sicht Verdis werden 420 Mitarbeiter mehr benötigt, um eine angemessene Pflege zu gewährleisten.

«Wir hätten gerne auf diesen für alle Beteiligten schwierigen Warnstreik verzichtet, allerdings zwingt uns die starre Haltung des Vorstands jetzt zu Arbeitskampfmaßnahmen», erklärte Verdi-Verhandlungsführer Steffen Kühhirt. Die Notfallversorgung und die Versorgung von Patienten im UKSH seien gewährleistet. Regeltermine oder vereinbarte Termine, die keinen Notfall darstellen, könnten durch den Warnstreik verzögert werden oder ausfallen. Patienten sollten sich deshalb an das UKSH wenden, bevor sie anreisen, riet Verdi.

Die sechste Verhandlungsrunde in dem Tarifstreit ist für den 6. und 10. Februar angesetzt. Verdi hat in den Mittelpunkt die Forderung nach deutlich mehr Pflegepersonal gestellt. Die Mitarbeiter seien völlig überlastet.