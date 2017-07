Kriminalität : Warnschuss beendet Schlägerei in Flüchtlingsunterkunft

Nur mit einem Warnschuss hat die Polizei einen außer Kontrolle geratenen Streit in einer Unterkunft für Flüchtlinge in Hamburg-Fischbek beenden können. Den Angaben von Sonntag zufolge waren am Samstag zunächst ein syrisches Mädchen und ein tschetschenischer Junge aneinandergeraten. Im Verlauf des Streits mischten sich die beiden Väter ein und gerieten selbst aneinander. Zunächst habe der Vater des Jungen den Ort verlassen, dabei aber mit seiner Rückkehr in einer Gruppe gedroht.