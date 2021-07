Fußball : Walter über „Strafaktionen“: „Ich spiele, um zu gewinnen“

HSV-Trainer Tim Walter sieht in seinen umstrittenen „Strafaktionen“ nach Trainings-Niederlagen einen Lernprozess.

Hamburg | HSV-Trainer Tim Walter sieht in seinen umstrittenen „Strafaktionen“ nach Trainings-Niederlagen einen Lernprozess. Wer verliert, muss mitunter spezielle Aufgaben erledigen: zum Beispiel Purzelbäume schlagen, Teamkameraden in die Unterkunft tragen oder mit der Nase in Bodenhöhe über den Rasen kriechen. „Auch wenn man nur würfelt oder Karten spielt: Wenn...

