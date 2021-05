Gesundheit : Walter Plassmann gibt Chefposten bei KV auf

Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, Walter Plassmann, beendet seinen bis 2025 laufenden Vertrag vorzeitig und verlässt schon Anfang kommenden Jahres die Interessenvertretung der niedergelassenen Ärzte.

Hamburg | Er habe am Donnerstag die Vertreterversammlung (VV) um Auflösung seines Dienstvertrages zu Anfang 2022 gebeten, teilte die Kassenärztliche Vereinigung am Freitag auf Nachfrage mit. „Die VV hat diesem Wunsch entsprochen und will zügig die Ausschreibung für eine Nachfolge auf den Weg bringen.“ Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet. Plassma...

