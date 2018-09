Fußball : Walace nach zwei Jahren wieder im Brasilien-Aufgebot

Der Neu-Hannoveraner Walace kehrt nach zwei Jahren in die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft zurück. Der Mittelfeldspieler, der im Sommer von Zweitligist Hamburger SV zu 96 wechselte, steht im Aufgebot der Selecao für die Länderspiele am 12. und 16. Oktober gegen Saudi-Arabien und Argentinien. Beide Spiele finden in Saudi-Arabien statt.

von dpa

21. September 2018, 17:47 Uhr

Walace, der 2016 zweimal für Brasilien auflief, ist der einzige Bundesligaprofi im Team des fünfmaligen Weltmeisters. Zurück in der Auswahl ist Stürmer Jesus von Manchester City, nachdem er bei der WM enttäuscht hatte. Angeführt wird der Kader von Superstar Neymar.