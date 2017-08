Wahlen : Wahlkampfhöhepunkt von FDP und Linken in Hamburg

Gut drei Wochen vor der Bundestagswahl steuern FDP und Linke in Hamburg mit politischer Bundesprominenz auf den Höhepunkt ihres Wahlkampfs zu. Für die Liberalen hat sich heute Bundesparteichef Christian Lindner im Hotel «Atlantic» angekündigt, um dort mit den Hamburger Spitzenkandidaten - Partei- und Fraktionschefin Katja Suding sowie dem Bürgerschaftsabgeordneten Michael Kruse - um Stimmen zu werben. Die Linken wiederum wollen sich mit ihrem Spitzenduo Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch auf dem Hachmannplatz am Hauptbahnhof (16.00 Uhr) in der Innenstadt um Wähler bemühen. Begleitet werden sie vom Hamburger Spitzenkandidaten, dem bisherigen Europaabgeordneten Fabio De Masi.

von dpa

erstellt am 01.Sep.2017 | 02:30 Uhr