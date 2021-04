Kriminalität : Waffen und Drogen bei Durchsuchungen gefunden: Haftbefehle

Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Dienstag bei Durchsuchungen in Flensburg, Harrislee sowie in Weingarten (Baden-Württemberg) und in Witzendorf (Niedersachsen) scharfe Waffen und Rauschgift sichergestellt.

Flensburg | Sechs Männer im Alter von 29 bis 38 Jahren wurden festgenommen, wie die Ermittlungsbehörden am Mittwoch mitteilten. Gegen sie und weitere Personen wird bereits seit mehreren Monaten ermittelt. Sie stehen im Verdacht, seit April 2020 mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Für fünf der Männer wurde bereits am Dienstag Untersuc...

