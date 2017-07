G20 : Waffen sichergestellt: Mann bis nach G20 in Gewahrsam

Nach dem Fund von Waffen hat die Polizei wenige Tage vor dem G20-Gipfel einen 30-jährigen Rostocker festgenommen. Nach Hinweisen hatten Beamte des Hamburger Landeskriminalamtes und der Rostocker Polizei am Samstag zwei Wohnungen in Rostock, eine Wohnung in Hohenfelde und eine Garage in Bad Doberan (beides Landkreis Rostock) durchsucht, wie die Polizei am Sonntag in Hamburg mitteilte. Die Wohnungen und die Garage werden von dem 30-Jährigen und einem 26-Jährigen genutzt.