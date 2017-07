Kriminalität : Waffe gesucht: Hanfplantage entdeckt

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

Rund 350 Hanfpflanzen hat die Polizei auf dem Grundstück eines 56-jährigen Mannes in Brunsbek im Kreis Stormarn entdeckt. Zur Begründung sagte der 56-Jährige, er sei krank und brauche die Pflanzen zur Schmerzlinderung, teilte die Polizei am Freitag mit. Ursprünglich hatte die Polizei am Donnerstag bei dem Mann zur Gefahrenabwehr eine Waffe sicherstellen sollen, die er legal besaß. Die im Garten und im Haus entdeckten Hanfpflanzen wurden sichergestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Pressemitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 28.Jul.2017 | 12:56 Uhr